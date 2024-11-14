Die Spreewaldklinik
Folge 55: Abschiedsschmerz
34 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Nico verbringt ihren letzten Arbeitstag in der Klinik mit Lea. Ein von Lea geschenktes Medizinbuch mit emotionaler Widmung lässt Nico über ihre Entscheidung, nach Spanien zu gehen, nachdenken. Radu organsiert mit den Kollegen in der Spreewaldklinik ein Abschiedsvideo für Nico und kämpft dabei mit seinen Gefühlen für sie. Bei der Abschiedsfeier im Sägewerk fasst er seinen Mut und ist entschlossen, Nico endlich seine Liebe zu gestehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH