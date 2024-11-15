Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1 Staffel 1 Folge 56 vom 15.11.2024
35 Min. Folge vom 15.11.2024 Ab 12

Paul und Doreen sind von Nicos Entscheidung, doch in Börnow zu bleiben, vor den Kopf gestoßen. Als Doreen Lea wütend Vorwürfe macht, steht Nico auf einmal hinter ihr. Als Radu Nico abfängt, um ihr endlich zu sagen, dass er sie liebt, muss er feststellen, dass er wohl immer nur ihr bester Freund sein wird. Andreja muss spontan zu ihrer Oma nach Polen, weshalb das Sägewerk vorübergehend ohne sie auskommen muss, doch Richard bietet schnell seine Unterstützung an.

