Die Spreewaldklinik
Folge 59: Misstrauen
34 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Nico bittet Lea, Doreen zu behandeln, doch Doreen will nicht von ihr behandelt werden. Als sie sich selbst entlässt und Nico sie nach Hause begleitet, fragt sich Lea, ob der Notfall inszeniert war. Dr. Berg entdeckt, dass Vivian interne Infos verraten hat, um sie zu sabotieren. Während Schollbecks OP nutzt Vivian einen Vorfall, um Dr. Berg erneut schlecht aussehen zu lassen. Gitta wird bei einem Date versetzt, und Richard leistet ihr im Sägewerk als Ersatzdate Gesellschaft.
