Die Spreewaldklinik
Folge 9: Rettungsanker
34 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Um Nico zu schützen, beschließt Lea für sich zu behalten, dass sie ihre Mutter ist. Sie will alles daran setzen, sie kennenzulernen und ihr eine Freundin zu sein. Doch das Geheimnis nagt an ihr. Im Krankenhaus klagt Patient Hannes Körner über heftige Bauchschmerzen, dabei sind alle Befunde unauffällig. Lars steht finanziell das Wasser und es gibt einen klaren ersten Schritt: Er muss seine rechte Hand Andreja kündigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH