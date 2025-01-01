Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 1
Folge 1: Die neue Zeitung

42 Min.

John-Boy bereitet sich darauf vor, die erste Ausgabe seiner neuen Zeitung, des "Blue Ridge Chronicle", herauszubringen und ist noch auf der Suche nach einer spektakulären Headline. Als der Bürgermeister einen Autocrash verursacht und dies offensichtlich deshalb, weil er wieder einmal betrunken war, scheint der Jungverleger seine Titelzeile gefunden zu haben. Doch in der Familie kommt es zu ernsten Diskussionen darüber, ob man dem Bürgermeister dies antun könne ...

