Die Waltons
Folge 17: John muss sich entscheiden
42 Min.
Da das Geschäft mit Johns Mühle nicht gut läuft, beschließt er, einen Bürojob in der Stadt anzunehmen. Doch vieles missfällt ihm dort: Die Angestellten sitzen den ganzen Tag regungslos in ihre Dokumente vertieft am Tisch. Außerdem darf man kein Fenster öffnen und erst nach Hause gehen, wenn der Chef geht - obwohl Dienstschluss offiziell um 18 Uhr ist. Schließlich erfährt John, dass er nur eingestellt wurde, um einen älteren Mitarbeiter von seinem Platz zu verdrängen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH