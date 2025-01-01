Die Waltons
Folge 14: Veränderungen
42 Min.
Olivia langweilt sich - nicht mit John und den Kindern, sondern mit sich selbst! Sie findet, eine äußerliche Veränderung sei dringend vonnöten, und lässt sich von Corabeth eine Dauerwelle machen. Doch das Ergebnis ist frustrierend: Es bringt die ganze Familie zum Lachen. Großmutter hat andere Sorgen: Sie ist zutiefst gekränkt, weil sie nicht mehr die einzige Organistin in der Gemeinde sein soll. Der Reverend hat Zelda Maynard angeboten, den Dienst mit Großmutter zu teilen ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen