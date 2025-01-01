Die Waltons
Folge 15: Der Traum vom Riesenrad
47 Min.Ab 6
Die Familie ist beunruhigt, als Elizabeth häufig schlimme Träume hat und sogar beginnt zu schlafwandeln. Sie berichtet, dass sie in ihren Albträumen immer wieder das Gefühl hat, in einem Riesenrad zu sitzen, aus dem sie nicht aussteigen kann. John-Boy meint, dass sie vielleicht ein schlimmes Erlebnis auf der Kirmes vor einigen Jahren hatte, denn er erinnert sich, dass er Elizabeth damals gesucht und verstört aufgefunden hatte. Sie konnte nicht erzählen, was sie erlebt hatte ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen