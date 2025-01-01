Die Waltons
Folge 5: Der erste Stein
47 Min.Ab 6
John-Boy will in seiner Zeitung Auszüge aus Adolf Hitlers Buch "Mein Kampf" veröffentlichen, weil er der Meinung ist, dass die Öffentlichkeit informiert werden muss über das, was sich in Deutschland vorbereitet. Doch viele Bürger finden, dass man Hitler und seine Auffassungen einfach ignorieren solle, und als John-Boy dennoch Passagen aus "Mein Kampf" erscheinen lässt, kommt es zu heftigen Angriffen auf ihn. Eines Abends wird ein Stein ins Fenster der Waltons geworfen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
6
