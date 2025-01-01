Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Sorge um Großmutter

WarnerStaffel 5Folge 2
Sorge um Großmutter

Sorge um GroßmutterJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 2: Sorge um Großmutter

47 Min.

John-Boy hat eine Unterredung mit dem Arzt von Walton's Mountain, der den Ort verlassen will, weil seine Patienten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Sie versuchen zwar, sich mit Lebensmitteln zu revanchieren, doch damit kann der Doktor seine eigenen Rechnungen nicht bezahlen. Nur kurze Zeit, nachdem er fortgezogen ist, wird Großmutter krank. Alles deutet zwar darauf hin, dass es sich nur um eine Magen-Darm-Grippe handelt, doch ein Arzt wäre jetzt schon hilfreich ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen