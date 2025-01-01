Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 10
Folge 10: Motorradrennen

42 Min.

Nachdem Jim Bob Ike Godsey geholfen hat, sein Motorrad zu reparieren, erlaubt Ike dem Jungen, das Fahrzeug so oft zu benutzen, wie er möchte - sehr zum Missfallen von Olivia. Als Jim Bob damit gar an einem Motorradrennen teilnehmen will, ist sie voller Sorge, doch sie sieht ein, dass sie ihren Sohn loslassen muss, damit er seine eigenen Entscheidungen treffen kann, und dass sie ihm vertrauen muss, das Richtige zu tun. Ike ist unterdessen mit ganz anderen Dingen beschäftigt ...

