Die Waltons
Folge 9: Land in Gefahr
47 Min.Ab 6
Weil John-Boy Schwierigkeiten hat, den Kredit für seine Zeitungspresse abzubezahlen, verkauft er - sehr zum Missfallen seines Großvaters - ein Stück Land. Zu spät stellt er fest, dass die Käuferfirma das Land mit einer speziellen Schürfmethode komplett zerstört; der Boden wird hierbei so verändert, dass auf ihm nie wieder etwas wachsen kann. Nun versucht John-Boy mit allen Mitteln, andere Bürger davon abhalten, ihr Land ebenfalls an diese Gesellschaft zu verkaufen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH