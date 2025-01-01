Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der Ponywagen

Staffel 5Folge 11
43 Min.

Martha Corinne Walton, die 90-jährige Tante von John, ist bei den Waltons zu Besuch. Die alte Dame ist nett, aber auch anstrengend, denn sie möchte, dass alles so getan wird, wie sie es gewohnt ist. Als sie einen leichten Herzanfall erleidet, entscheidet die Familie, sie ganz bei sich aufzunehmen und bis zu ihrem Tode für sie zu sorgen. Ben hat großen Spaß mit ihr, als er einen Ponywagen baut und sie ihm zeigt, wie fröhlich bunt solche Wagen in ihrer Jugendzeit bemalt wurden ...

