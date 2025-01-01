Die Waltons
Folge 11: Der Ponywagen
43 Min.
Martha Corinne Walton, die 90-jährige Tante von John, ist bei den Waltons zu Besuch. Die alte Dame ist nett, aber auch anstrengend, denn sie möchte, dass alles so getan wird, wie sie es gewohnt ist. Als sie einen leichten Herzanfall erleidet, entscheidet die Familie, sie ganz bei sich aufzunehmen und bis zu ihrem Tode für sie zu sorgen. Ben hat großen Spaß mit ihr, als er einen Ponywagen baut und sie ihm zeigt, wie fröhlich bunt solche Wagen in ihrer Jugendzeit bemalt wurden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH