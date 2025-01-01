Zum Inhalt springenBarrierefrei
Held wider Willen

Folge 19: Held wider Willen

47 Min.

John-Boy stellt Recherchen für den "Blue Ridge Chronicle" an, denn er will über die Infanteristen aus Jefferson County berichten, die zum Ende des Ersten Weltkriegs in die Heimat zurückkehrten. Dabei findet er heraus, dass Sheriff Ep Bridges mit mehreren Orden ausgezeichnet wurde, was in Walton's Mountain niemand weiß. Ep selbst spricht nie darüber, denn er sieht sich nicht als Helden, und die Orden erinnern ihn daran, dass er Menschen töten musste und Leid verursacht hat ...

