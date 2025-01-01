Die Waltons
Folge 22: Schlaflose Nächte
42 Min.
Nachdem Großmutter nun schon sehr lange Zeit im Krankenhaus ist, wird die Stimmung in der Familie immer schlechter. Sorge um sie und finanzielle Probleme belasten die Waltons; besonders Großvater ist natürlich bedrückt und fällt allmählich in regelrechte Depressionen. Dennoch hofft er, Ester so schnell wie möglich wieder nach Hause holen zu können, und als er im Krankenhaus erfährt, dass dies so bald nicht der Fall sein wird, macht er seiner Verzweiflung lautstark Luft ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen