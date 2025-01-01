Die Waltons
Folge 23: Zuflucht in Walton's Mountain
47 Min.Ab 6
Hilary Baldwin Von Kleist, die Nichte der Baldwin-Schwestern, sucht Zuflucht in Walton's Mountain. Die Amerikanerin ist mit einem Deutschen verheiratet, berichtet jedoch nur sehr zurückhaltend über die Situation in Deutschland. John-Boy ist enttäuscht, hatte er sich doch von der Begegnung mit ihr ausführliche Informationen über die Lage in Deutschland und die Pläne Hitlers erhofft. Doch auf die Frage, ob Hitler Kriegspläne habe, antwortet sie nur ausweichend ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen