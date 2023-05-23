Dana auf Abwegen / Mein größter FanJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 1: Dana auf Abwegen / Mein größter Fan
23 Min.Ab 6
Die Supersportlerin Maurecia wird als Partnerin des Faulenzers Myron bei den Wayside Games ausgewählt und soll ihn zum Sieg führen. Todd meint, dass Maurecia und Jenny in ihn verliebt sind, als sie Stunts über seinem Kopf machen.
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Die Wayside Schule
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
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