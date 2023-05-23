Ein Tag mit Mr. Kidswatter / Wer den Eric nicht ehrt... Jetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 11: Ein Tag mit Mr. Kidswatter / Wer den Eric nicht ehrt...
23 Min.Ab 6
Kidswatter hasst Kinder und will auf keinen Fall unterrichten, doch dann muss er die Klasse von Mrs. Jewel übernehmen. Little Eric will mehr Aufmerksamkeit und entscheidet deswegen, seinen Namen in Little Myron zu ändern.
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Die Wayside Schule
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
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