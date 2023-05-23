Sei einfach ein Elf / Wayside protestiert!Jetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 4: Sei einfach ein Elf / Wayside protestiert!
23 Min.Ab 6
Stephen lässt sich verunsichern, als sich jemand über seine Elfenkleidung lustig macht. Stephen will die Schulparade anführen, doch der Schulleiter beschließt, die Schule zu verlegen, deswegen starten die Schüler einen Protest.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007