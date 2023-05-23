Alles was sie hatte, war eine Ratte / Acht Arme für die FreiheitJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 6: Alles was sie hatte, war eine Ratte / Acht Arme für die Freiheit
23 Min.Ab 6
Dana freundet sich mit Sammy an und stellt fest, dass sie der stummen Ratte all die Dinge sagen kann, die sie schon immer sagen wollte. Todd will einen großen Oktopus befreien, von dem er glaubt, dass Miss Mush im Begriff ist, ihn zu kochen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007