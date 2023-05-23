Die Ersten werden die Letzten sein / Dein Haar lebt! Jetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 9: Die Ersten werden die Letzten sein / Dein Haar lebt!
23 Min.Ab 6
Maurecia will immer die Erste sein, doch sie wird zum langsamsten Kind der ganzen Schule, als sie quadratische Räder an ihre Rollschuhe montieren soll. Die Kinder halten Joe draußen, während seine Haare lang und hässlich werden.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007