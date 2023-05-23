Eine Schüssel Zukunft / Zeilen der LiebeJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 13: Eine Schüssel Zukunft / Zeilen der Liebe
23 Min.Ab 6
Miss Mush liest Flecken auf einem Pilz und sagt voraus, dass Maurecia Kühe melken wird, wenn sie groß ist. Als Todd sich weigert, einen Liebesbrief zu beantworten, wollen die anderen Schüler ihn für eine Antwort verfassen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007