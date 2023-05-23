Vive, Le Chef! / Voll auf die Glocke Jetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 12: Vive, Le Chef! / Voll auf die Glocke
23 Min.Ab 6
Le Chef will unbedingt Rache an Kidswatter nehmen und schmiedet einen Plan. Dana strebt einen neuen Rekord über die Anwesenheit an, doch als ihre Freunde sie brauchen, muss sie entscheiden, ob sie auf ihren Rekord verzichtet.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007