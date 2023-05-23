Todd, Myron und die Rakete / Wundersame Wayside-WeihnachtJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 5: Todd, Myron und die Rakete / Wundersame Wayside-Weihnacht
23 Min.Ab 6
Außer Todd sind alle Schüler Mitglieder in ungewöhnlichen außerschulischen Clubs. Als Weihnachten vor der Tür steht, soll Myron davon überzeugt werden, dass er in seiner eigenen Version von "A Christmas Carol" mitspielt.
Die Wayside Schule
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Abenteuer
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007