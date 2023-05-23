Die Wayside Schule
Folge 8: Der legendäre Nick / Dr. Dana
23 Min.Ab 6
Todd will die urbanen Legenden über einen ehemaligen Schüler nicht glauben, dem in der Schule allerlei fantastische Leistungen zugeschrieben wurden. Dana fängt damit an, gute Ratschläge über eine Schulradiosendung zu geben.
Die Wayside Schule
Nelvana Limited 2006-2007