Kopfüber John / Na, wer war's? Jetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 10: Kopfüber John / Na, wer war's?
23 Min.Ab 6
Die Kinder versuchen, "Kopfüber John", der auf dem Kopf steht, dabei zu helfen, aufrecht zu stehen. Kidswatter versucht herauszufinden, wer in sein Büro eingebrochen ist und dort seinen kostbaren Gummihandball zerstört hat.
