Rebell wider Willen / Eingeschneit!
Die Wayside Schule
Folge 7: Rebell wider Willen / Eingeschneit!
23 Min.Ab 6
Als Myron eine Begegnung mit Boris, dem älteren Bruder von Dana hat, will er wie Boris auch ein Rebell werden. Die Klimaanlage in der Schule hat eine Fehlfunktion und das Klassenzimmer ist mit komplett mit Eis und Schnee bedeckt.
Die Wayside Schule
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007