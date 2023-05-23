Mein Mitstreiter sahnt ab / Waghalsige LiebeJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 2: Mein Mitstreiter sahnt ab / Waghalsige Liebe
23 Min.Ab 6
Louis wird wieder in die Schule geschickt, als Kidswatter erfährt, dass er damals keinen Schulabschluss gemacht hat. Von Maurecia abgelehnt, entkommt Fluffy the Hedgehog und wird von Kidswatter für eine Perücke gehalten.
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Die Wayside Schule
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
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