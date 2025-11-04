Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein haarsträubender Kampf! Die Geburt einer neuen Super-Kriegerin!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 114vom 04.11.2025
Folge 114: Ein haarsträubender Kampf! Die Geburt einer neuen Super-Kriegerin!

22 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Kale gelingt es, ihre ungeheuren Kräfte zu bündeln und zu kontrollieren. Um nun Son Goku ein für alle Mal außer Gefecht zu setzten, fusioniert sie ihren Körper mit dem ihrer Schwester Caulifla - und eine neue Kämpferin wird geboren.

ProSieben MAXX
