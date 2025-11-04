Ein haarsträubender Kampf! Die Geburt einer neuen Super-Kriegerin!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 114: Ein haarsträubender Kampf! Die Geburt einer neuen Super-Kriegerin!
22 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Kale gelingt es, ihre ungeheuren Kräfte zu bündeln und zu kontrollieren. Um nun Son Goku ein für alle Mal außer Gefecht zu setzten, fusioniert sie ihren Körper mit dem ihrer Schwester Caulifla - und eine neue Kämpferin wird geboren.
