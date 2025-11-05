Goku gegen Kafla! Der Super-Saiyajin-Blue verliert?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 115: Goku gegen Kafla! Der Super-Saiyajin-Blue verliert?
22 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Von der Fusion der Schwestern inspiriert, überlegen auch die übrigen Universen, die Potara-Ohrringe einzusetzen. Doch nur das zweite Universum entscheidet sich auch dazu, denn die Verwandlung hat gravierende Nachteile. Derweil kann sich Son Goku im Kampf mit Kafla kaum behaupten. Schließlich muss er bis zum Äußersten gehen.
