Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Feuerteufel

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Feuerteufel

FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Folge 14: Feuerteufel

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Haus einer 38-Jährigen bricht ein Feuer aus, ihr Neffe kann nur mit großem Glück vom Nachbarn gerettet werden. Für die Frau geht der Alptraum weiter, als die Polizei Anzeichen einer Brandstiftung erkennt. Außer ihrem eigenen Bruder, mit dem sie zerstritten ist, hat niemand ein Motiv. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
SAT.1
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen