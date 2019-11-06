Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 14: Feuerteufel
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Haus einer 38-Jährigen bricht ein Feuer aus, ihr Neffe kann nur mit großem Glück vom Nachbarn gerettet werden. Für die Frau geht der Alptraum weiter, als die Polizei Anzeichen einer Brandstiftung erkennt. Außer ihrem eigenen Bruder, mit dem sie zerstritten ist, hat niemand ein Motiv. Rechte: Sat.1
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12