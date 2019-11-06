Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 5: Das Blaue vom Himmel
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein 18-jähriges Mädchen wird niedergeschlagen in einem Hotelzimmer aufgefunden. Laut eigener Aussage wurde sie Opfer einer sexuellen Belästigung durch einen Fotografen - doch immer mehr Indizien sprechen gegen eine Schuld des Mannes. Selbst ihre Mutter muss erkennen, dass die junge Frau ein dunkles Geheimnis verbirgt. Rechte: Sat.1
