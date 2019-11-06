Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Boutique-Angestellte soll die Einnahmen ihrer Chefin zur Bank bringen - doch unterwegs wird sie von zwei Männern brutal überfallen. Die Kripo bemerkt in den Befragungen des Opfers, dass sich die junge Frau mehr und mehr in Widersprüche verwickelt. Steckt sie mit den Tätern unter einer Decke? Rechte: Sat.1

SAT.1
