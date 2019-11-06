Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 7: Auf offener Straße
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Boutique-Angestellte soll die Einnahmen ihrer Chefin zur Bank bringen - doch unterwegs wird sie von zwei Männern brutal überfallen. Die Kripo bemerkt in den Befragungen des Opfers, dass sich die junge Frau mehr und mehr in Widersprüche verwickelt. Steckt sie mit den Tätern unter einer Decke? Rechte: Sat.1
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12