SAT.1Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Maskiert und mit vorgehaltener Waffe überfällt ein Mann eine Bank. Doch der Täter verhält sich ungeschickt und kann schon bald geschnappt werden. Der ansonsten völlig gesetzestreue Bürger wirkt nicht wie der klassische Kriminelle - hat der Familienvater aus freien Stücken gehandelt? Rechte: Sat.1

