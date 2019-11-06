Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 9: Echte Feinde
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eklat in einer Tanzschule: Eine 17-Jährige liegt bewusstlos und schwer verletzt in der Umkleide. Da ihr Knie gebrochen ist, muss sie den Traum von einer Profikarriere aufgeben. Mit der Tatverdächtigen hatte sie kurz zuvor eine hitzige Auseinandersetzung, das Mädchen ist flüchtig. Was zunächst wie der Racheakt eines Mobbingopfers aussieht, bekommt jedoch eine unerwartete Wendung. Rechte: Sat.1
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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1