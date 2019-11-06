Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 6: Der tote Vermieter
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als ein Immobilienmakler tot in seinem Büro aufgefunden wird, erscheint der Fall schnell klar - schließlich war eine seiner Mieterinnen über die Leiche gebeugt, mit der Mordwaffe in der Hand. Doch die alleinerziehende Mutter bestreitet die Tat. Und sie ist nicht die einzige Person mit einem Motiv. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12