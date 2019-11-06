Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Der tote Vermieter

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der tote Vermieter

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als ein Immobilienmakler tot in seinem Büro aufgefunden wird, erscheint der Fall schnell klar - schließlich war eine seiner Mieterinnen über die Leiche gebeugt, mit der Mordwaffe in der Hand. Doch die alleinerziehende Mutter bestreitet die Tat. Und sie ist nicht die einzige Person mit einem Motiv. Rechte: Sat.1

