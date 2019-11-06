Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 10: Einsam und allein
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als sie nichtsahnend den Bürgersteig entlangläuft, wird eine Frau plötzlich von einem PKW erfasst. Der Wagen ist von der Fahrbahn abgekommen und rast in ein parkendes Fahrzeug. Am Steuer saß ausgerechnet ihr Mann, mit dem sie sich in einer Ehekrise befindet. Doch der behauptet, unfreiwillig unter Medikamente gesetzt worden zu sein. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1