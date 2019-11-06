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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Einsam und allein

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Einsam und allein

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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Folge 10: Einsam und allein

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als sie nichtsahnend den Bürgersteig entlangläuft, wird eine Frau plötzlich von einem PKW erfasst. Der Wagen ist von der Fahrbahn abgekommen und rast in ein parkendes Fahrzeug. Am Steuer saß ausgerechnet ihr Mann, mit dem sie sich in einer Ehekrise befindet. Doch der behauptet, unfreiwillig unter Medikamente gesetzt worden zu sein. Rechte: Sat.1

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