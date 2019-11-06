Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019Ab 12

Aus einer ausgelassenen Geburtstagsparty wird der Schauplatz eines Verbrechens: Eine junge Frau liegt bewusstlos auf dem Parkplatz, ihre Kleidung ist zerrissen, sie wurde durch K.O.-Tropfen betäubt. Ob sie Opfer eines Sexualdelikts wurde, ist anfangs unklar - und der Hauptverdächtige ist für sie kein Unbekannter. Rechte: Sat.1

