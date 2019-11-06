Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 8: Familienbetrieb
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einem Restaurant fällt ein Schuss, der Inhaber wurde getroffen, seine Frau nimmt alle Schuld auf sich. Zunächst sieht es so aus, als ob ein Zoff unter Eheleuten eskaliert ist. Beide beschreiben den Vorfall fast gleich - dennoch erkennen die Kommissare entscheidende Unterschiede. War noch eine dritte Person an dem Streit beteiligt? Rechte: Sat.1
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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1