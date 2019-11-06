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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Familienbetrieb

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Folge 8: Familienbetrieb

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einem Restaurant fällt ein Schuss, der Inhaber wurde getroffen, seine Frau nimmt alle Schuld auf sich. Zunächst sieht es so aus, als ob ein Zoff unter Eheleuten eskaliert ist. Beide beschreiben den Vorfall fast gleich - dennoch erkennen die Kommissare entscheidende Unterschiede. War noch eine dritte Person an dem Streit beteiligt? Rechte: Sat.1

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