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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Ein verlorenes Leben

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Ein verlorenes Leben

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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Folge 13: Ein verlorenes Leben

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf der Jubiläumsfeier eines Abitur-Jahrgangs kommt es zu einem unangenehmen Zwischenfall: Die Gastgeberin gerät in einen handfesten Streit, den ihr Ex vom Zaun gebrochen hat. Am Tag drauf wird ihre beste Freundin angeschossen - der Angriff scheint in direktem Zusammenhang zum Vorabend zu stehen. Doch dann geraten weitere ehemalige Mitschüler ins Visier des Täters. Rechte: Sat.1

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