Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 13: Ein verlorenes Leben
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf der Jubiläumsfeier eines Abitur-Jahrgangs kommt es zu einem unangenehmen Zwischenfall: Die Gastgeberin gerät in einen handfesten Streit, den ihr Ex vom Zaun gebrochen hat. Am Tag drauf wird ihre beste Freundin angeschossen - der Angriff scheint in direktem Zusammenhang zum Vorabend zu stehen. Doch dann geraten weitere ehemalige Mitschüler ins Visier des Täters. Rechte: Sat.1
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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1