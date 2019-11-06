Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 12: Die Ausreißerin
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Seit zwei Tagen wird eine 15-Jährige vermisst. Ihre besorgten Eltern erhalten erst ein Lebenszeichen, als das Straßenmädchen verhaftet und ihr eine Körperverletzung vorgeworfen wird. Sie weist jede Schuld von sich und belastet wiederum einen fremden Mann, zu dem die Tat jedoch überhaupt nicht passt. Rechte: Sat.1
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Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1