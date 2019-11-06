Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 1: Carpe Diem
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Am helllichten Tag muss eine Mutter zusehen, wie ihre Tochter vom eigenen Vater entführt wird. Der Täter und leibliche Vater des Mädchens ist zudem tablettenabhängig und eine Gefahr für seine Umwelt. Eine erste Spur führt nach Norwegen - wird die Kriminalpolizei Kind und Mutter wieder zusammenführen? Rechte: Sat.1
