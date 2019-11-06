Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

König und Königin

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
König und Königin

Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories

Folge 4: König und Königin

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mitten auf dem Hof einer Gärtnerei explodiert ein Auto - die Chefin saß am Steuer. Schnell ermittelt die Kripo, dass es sich um versuchten Mord handelt. Doch statt der Inhaberin sollte eigentlich ihre Angestellte im Wagen sitzen, die sich erst kürzlich von ihrem Freund getrennt hat. Eine Tat aus Eifersucht? Rechte: Sat.1

