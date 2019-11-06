Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Folge 4: König und Königin
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mitten auf dem Hof einer Gärtnerei explodiert ein Auto - die Chefin saß am Steuer. Schnell ermittelt die Kripo, dass es sich um versuchten Mord handelt. Doch statt der Inhaberin sollte eigentlich ihre Angestellte im Wagen sitzen, die sich erst kürzlich von ihrem Freund getrennt hat. Eine Tat aus Eifersucht? Rechte: Sat.1
