Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Zwischen Lüge und Einsamkeit

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 10
Zwischen Lüge und Einsamkeit

Zwischen Lüge und EinsamkeitJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 10: Zwischen Lüge und Einsamkeit

47 Min.Ab 12

Die Ärzte des Luisenkrankenhauses kümmern sich um Klaus Nissen, der mit einem Kreislaufkollaps eingeliefert wurde. Es stellt sich heraus, dass der Zusammenbruch von seiner eifersüchtigen Frau Ortrud verschuldet wurde ... Unterdessen trifft der 17-jährige Andy in der Klinik ein: Ihm wurde von einer Drückerkolonne die Kniescheibe zertrümmert.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen