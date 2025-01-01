Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Zwischen Lüge und Einsamkeit
47 Min.Ab 12
Die Ärzte des Luisenkrankenhauses kümmern sich um Klaus Nissen, der mit einem Kreislaufkollaps eingeliefert wurde. Es stellt sich heraus, dass der Zusammenbruch von seiner eifersüchtigen Frau Ortrud verschuldet wurde ... Unterdessen trifft der 17-jährige Andy in der Klinik ein: Ihm wurde von einer Drückerkolonne die Kniescheibe zertrümmert.
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH