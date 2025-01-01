Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Verhängnisvoller Wurf
47 Min.Ab 12
Der Messerwerfer Fabrizio hat in letzter Zeit eine seltsame Wandlung durchgemacht: Er ist ständig gereizt, nervös und in seinem Wesen völlig verändert. Das schlägt sich auch auf seine Arbeit nieder - er verletzt beim Üben seine Ehefrau Gundi schwer an der Schulter ...
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH