Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Verhängnisvoller Wurf

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 3
Verhängnisvoller Wurf

Verhängnisvoller WurfJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 3: Verhängnisvoller Wurf

47 Min.Ab 12

Der Messerwerfer Fabrizio hat in letzter Zeit eine seltsame Wandlung durchgemacht: Er ist ständig gereizt, nervös und in seinem Wesen völlig verändert. Das schlägt sich auch auf seine Arbeit nieder - er verletzt beim Üben seine Ehefrau Gundi schwer an der Schulter ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen