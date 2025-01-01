Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Hoffnung ist Leben

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 20
Hoffnung ist Leben

Hoffnung ist LebenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 20: Hoffnung ist Leben

47 Min.Ab 12

Mit Elkes Hilfe bringt die krebskranke Charlene Kerner in einem Taxi ihre Tochter zur Welt. Ihr Mann Marius, den sie vor fünf Monaten verlassen hat, weigert sich das Baby zu sehen - obwohl er weiß, dass Charlene nur noch knapp ein halbes Jahr zu leben hat ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen