Für alle Fälle Stefanie
Folge 20: Hoffnung ist Leben
47 Min.Ab 12
Mit Elkes Hilfe bringt die krebskranke Charlene Kerner in einem Taxi ihre Tochter zur Welt. Ihr Mann Marius, den sie vor fünf Monaten verlassen hat, weigert sich das Baby zu sehen - obwohl er weiß, dass Charlene nur noch knapp ein halbes Jahr zu leben hat ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH