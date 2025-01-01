Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Bitte, Mama, töte mich
47 Min.Ab 12
Isabell Gattmann hat einen jahrelangen Leidensweg hinter sich - eine Heilung ihrer schrecklichen Immunschwächekrankheit scheint unmöglich. Nach einem erfolglosen Selbstmordversuch bittet Isabell ihre Mutter, sie von ihren furchtbaren Schmerzen zu erlösen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH