Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Am Ende der Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 18
Am Ende der Liebe

Am Ende der LiebeJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 18: Am Ende der Liebe

47 Min.Ab 12

Vor Jahren hatte Diana Fischer einen Hirntumor, konnte aber geheilt werden. Jetzt lässt sie sich erneut von ihrer Schwester Hedda, einer Radiologin, untersuchen. Hedda antwortet nur ausweichend, als sie den Befund hat. Auf dem Weg nach Hause fährt Diana gegen einen Baum und kommt mit Knochenbrüchen ins Luisenkrankenhaus ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen