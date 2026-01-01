Für alle Fälle Stefanie
Folge 18: Am Ende der Liebe
47 Min.Ab 12
Vor Jahren hatte Diana Fischer einen Hirntumor, konnte aber geheilt werden. Jetzt lässt sie sich erneut von ihrer Schwester Hedda, einer Radiologin, untersuchen. Hedda antwortet nur ausweichend, als sie den Befund hat. Auf dem Weg nach Hause fährt Diana gegen einen Baum und kommt mit Knochenbrüchen ins Luisenkrankenhaus ...
