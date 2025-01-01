Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Blackout
47 Min.Ab 12
Der Schauspieler Henry Colmar trinkt gern mehr, als er verträgt. So auch am Abend einer Premierenfeier, von der er sturzbetrunken mit dem Auto nach Hause fährt. Als ihn sein Produzent Horst Bucher am nächsten Morgen kollabiert in seinem Wagen findet, bringt er Colmar sofort ins Luisenkrankenhaus. Dort liegt auch die 18-jährige Hanne, die in der Nacht von einem Auto angefahren wurde ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
