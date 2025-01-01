Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Schwarzes Blut
47 Min.Ab 12
Da der Bankangestellte Helmut Witte an Magengeschwüren leidet, wird er ins Luisenkrankenhaus eingeliefert, wo ihm die Krankengymnastin Maria Mbonga durch spezielle Atemübungen helfen soll. Niemand ahnt, dass Witte ein brutaler Rassist ist, der der farbigen Maria sogar ins Gesicht spuckt. Die Krankenhausleitung kann nichts gegen den unhöflichen Patienten tun, weshalb Lernschwester Meike auf ihre Art Rache übt ...
